Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht MDR um 4 Wenn Oma und Opa bei der Erziehung mitmischen Es kann schon mal zum Generationenkonflikt kommen bei der Aufzucht des Nachwuchses. Die Großeltern mischen sich ein und übertreiben in ihrer Rolle als Enkeltaxi. Eine Erziehungsberaterin klärt auf, ob Eltern wirklich recht haben, wenn sie sagen, ein »Leopard 2« sei nicht zuviel zum Geburtstag des Kleinen. D 2023. MDR, 17.00 Uhr Die Wächter des Great Barrier Reef Die Korallen Bereits bevor der Mensch eines seiner Lieblingshobbys entdeckte – Autobatterien in Gewässern entsorgen –, gab es die Fehde mit den Korallen. Denn die Sensibelchen streiken sich mehr und mehr aus der Verantwortung, den Job als natürlichen Meerwasserfilter zu übernehmen. Sie...

Artikel-Länge: 2208 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen