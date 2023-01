Lovely little Songs

»Dieses Lied wird die Welt nicht ändern, aber es ist einfach ein hübsches kleines Lied über einen liebenswerten alten Mann.« Mit diesen Worten sagt James Yorkston am vergangenen Dienstag, gemeinsam mit Nina Persson im »Radio eins-Loungekonzert«, einen Song seines neuen Albums an. »I don’t think it’ll change the world, but it’s a lovely little song about a lovely old man.«

»The Great White Sea Eagle« heißt die Platte, das Stück »Keeping Up With the Grandchildren, Yeah«. »Oh, and I put ›Yeah‹ at the end because I’m aware that we are punk rockers, so: ›Yeah!‹ at the end, you know, just so: It’s okay, there’s still punks, yeah, yeah. Yeah …« Das »Yeah« im Titel steht für den Punkspirit, der das Songwriting James Yorkstons seit nunmehr gut 20 Jahren so schillernd und originell hält; es steht aber auch für den leisen Humor, der seinen Liedern (und Ansagen) innewohnt.

52 ist Yorkston, 93 war der alte Mann in dem Song, sein Schwiegervater, der ihm einen Schreck e...