Smogglocke überm Talkessel

Zu sowjetischen Zeiten war Frunse, die Hauptstadt der kirgisischen Sowjetrepublik, eine der grünsten Metropolen der Union und galt auch wegen des nahen Hochgebirges als Ferienziel. 30 Jahre später kann die inzwischen in Bischkek umbenannte Stadt nur noch mit einem Spitzenplatz in der Liste der am schlimmsten unter Smog leidenden Großstädte der Welt aufwarten. Bei einer im Auftrag der UNO vorgenommenen Umfrage im vergangenen Jahr nannten besonders jüngere Bewohner die miserable Luftqualität als einen der wesentlichen Gründe dafür, dass sie das Land verlassen wollten. Die kirgisischen Gesundheitsbehörden verzeichneten in den letzten Jahrzehnten eine Verfünffachung der Atemwegserkrankungen. Sie raten den Bewohnern davon ab, zumindest in den Wintermonaten das Haus ohne Notwendigkeit zu verlassen.

Müll in Öfen

Die Gründe für die drastische Verschlechterung der ökologischen Lage sind vielfältig, es wird auf soziale Ursachen des Smogs verwiesen. Der erste F...