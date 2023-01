Was Herr Groll mit dem Fall Teichtmeister zu tun hat

Der Dozent hatte Freund Groll in ein Tankstellencafé in der Brünner Straße bestellt. Es gelte, eine Sache von einiger Relevanz zu besprechen. »Wieso so umständlich?« fragte Herr Groll und bestellte eine Leberkässemmel zum Espresso.

»Darf ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre Semmel die Anforderungen an ein gesundes und nachhaltiges Essen nicht erfüllt«, tadelte der Dozent.

Herr Groll schenkte seinem Freund ein kumpelhaftes Lächeln.

»Ich habe Sie hierher gebeten, um mit Ihnen über den Fall Teichtmeister zu sprechen.«

Kinderpornographie sei nicht seine Sache, entgegnete Herr Groll.

»Ich erinnere mich, dass der ORF vor einigen Jahren ein Drehbuch für einen Groll-Film bei Ihnen bestellte«, fuhr der Dozent fort. »Sie haben lang an dem Buch gearbeitet und wurden von einer Besprechung mit den ORF-Herren zur nächsten immer verzagter, weil laufend neue Wünsche der Redakteure auf den Tisch kamen, die alles bisher Erarbeitete über den Haufen warfen. Und ich erinnere m...