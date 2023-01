Verpflichtung für den Frieden

Kolumbien hat das Ansinnen der USA zurückgewiesen, das südamerikanische Land zur Lieferung von Waffen an die Ukraine zu bewegen. Auf einer Pressekonferenz am Rande des CELAC-Gipfels in Buenos Aires bestätigte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro am Dienstag vergangener Woche, dass die Leiterin des US-Südkommandos (Southcom), Generalin Laura Richardson, und andere Vertreter Washingtons ihn zur Lieferung von Waffen aus russischer Produktion an Kiew aufgefordert hätten. Bogotá habe dies gegenüber den US-Vertretern aber abgelehnt, erklärte der Staatschef des Landes, das unter den rechten Vorgängerregierungen bis August 2022 einer der willfährigsten Verbündeten Washingtons in Lateinamerika war.

Petro erläuterte, dass Kolumbien in den Jahren vor seinem Amtsantritt von Russland Militärmaterial wie Hubschrauber erworben hatte. Die Ausrüstung sei vorhanden, doch derzeit gäbe es Probleme bei der Ersatzteilbeschaffung und Wartung. Vertreter Washingtons hätten ...