Gegen alle Widerstände

Es hat sich längst zu einer never-ending Story entwickelt: das EU-Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Bündnis Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay), über das beide Seiten schon seit 1999 verhandeln – knapp ein Vierteljahrhundert, eine stolze Zeit. Zu Anfang ging es Brüssel vor allem darum, in Südamerika den Anschluss an die Vereinigten Staaten nicht zu verlieren, die Mitte der 1990er Jahre kontinentale Gespräche über ein gesamtamerikanisches Freihandelsabkommen (Free Trade Area of the Americas, FTAA) gestartet hatten. Die FTAA-Verhandlungen scheiterten letztlich. Die EU blieb zwar in Sachen Mercosur-Abkommen am Ball, es gelang ihr aber lange Zeit ebensowenig, eine Einigung zu erzielen. Die Hauptursache war innereuropäischer Zwist. Die Bundesrepublik wollte mit der Vereinbarung Südamerika stärker für deutsche Industrieprodukte öffnen und war im Gegenzug bereit, EU-Zölle auf Agrarprodukte und Fleisch aus dem Mercosur, dem »Gemeinsam...