Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. January 2023, Nr. 24

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im Fluss der frühen Jahre Zwischen Byrds und Woodstock: Zu Leben und Tod des US-amerikanischen Musikers David Crosby Gerd Schumann Achtundsechzig liegt Lichtjahre zurück. Wenn heutzutage jemand von den Letzten aus der überlebenden Hippiegeneration stirbt – und es sind viele gestorben –, erinnert sich kaum jemand daran, dass sie ihrerzeit den Aufstand mehr als nur probten. Als in der vergangenen Woche David Crosby in die ewigen Jagdgründe einfuhr, drehte sich plötzlich wieder ziemlich viel um die Musik, für die er stand, und weniger um die gesellschaftlichen Umstände, die sie hervorgebracht hatten. Auf dem Newport Folk Festival 1965 geriet Pete Seeger beim Auftritt des von ihm geschätzten Bob Dylan regelrecht in Rage. Bei dessen Song »Maggie’s Farm«, der als Analogie auf den Kapitalismus gehört werden kann, kappte er voller Zorn einfach das Stromkabel. Die weitere technische Entwicklung allerdings stoppte er mit seiner bösen Tat keinesfalls. Dylan spielte weiter »fuckin’ loud«, und der Haudegen Seeger erklärte später, entgegen aller Legenden, die sich um dieses – im Wortsinn – einschn...

Artikel-Länge: 16893 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen