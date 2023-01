Staatsmacht und Produktion

Ich glaube, Sie werden sehr gut tun, den Züricher Posten anzunehmen (Schmidt sollte den Börsenteil der Züricher Post übernehmen, jW). Ökonomisch können Sie da immer manches lernen, besonders, wenn Sie im Auge behalten, dass Zürich immer doch nur ein Geld- und Spekulationsmarkt dritten Rangs ist und daher die sich dort geltend machenden Eindrücke durch doppelte und dreifache Rückspiegelung abgeschwächt respektive absichtlich gefälscht sind. (…) Es ist mit den ökonomischen, politischen und anderen Reflexen ganz wie mit denen im menschlichen Auge, sie gehen durch eine Sammellinse und stellen sich daher verkehrt, auf dem Kopf, dar. Nur dass der Nervenapparat fehlt, der sie für die Vorstellung wieder auf die Füße stellt. Der Geldmarktsmensch sieht die Bewegung der Industrie und des Weltmarkts eben nur in der umkehrenden Widerspiegelung des Geld- und Effektenmarkts, und da wird für ihn die Wirkung zur Ursache. Das habe ich schon in den 40er Jahren in Manchester...