Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anno … 5. Woche 1933, 1. Februar: Zwei Tage nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler löst Reichspräsident Paul von Hindenburg den deutschen Reichstag auf. 1933, 3. Februar: Der neue Reichskanzler Adolf Hitler spricht zusammen mit Reichswehrminister Werner von Blomberg vor höchsten Vertretern der Reichswehr. Dabei verkündet Hitler auch sein Expansionsprogramm zur Gewinnung von »Lebensraum im Osten«. 1933, 4. Februar: Mit der Verordnung zum Schutze des Deutschen Volkes durch Reichspräsident Paul von Hindenburg werden die Grundrechte der Weimarer Verfassung, insbesondere die Versammlungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. Reichsinnenminister Wilhelm Frick erhält weitreichende Vollmachten. 1943, 31. Januar: Die Schlacht von Stalingrad endet. Nach der Ablehnung einer so­wjetischen Aufforde...

