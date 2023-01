Die Maya

Nein, nicht die Biene, die so klein, frech und schlau ist. Hier geht es um die zentralamerikanische Zivilisation, deren Untergang auf innere Konflikte, Klimaschwankungen und die spanische Conquista zurückzuführen ist. Kultur und Sprachen der Maya sind nicht ausgestorben, in einigen Regionen quicklebendig.

Arte, Sa., 15.00 Uhr

Frankfurt is(s)t bunt

Muss ja nicht immer Handkäs mit Musik sein. Im kulturellen Schmelztiegel von Frankfurt am Main findet sich so einiges, was man mal probieren sollte. Eine kulinarische Weltreise durch die hessische Metropole. D 2023.

HR, Sa., 17.15 Uhr

Schakale statt Fisch

Von ihm ist nicht mehr viel übrig: Der Amara-See ist ausgetrocknet. Die Fischer, für die der rumänische Steppensee die Lebensgrundl...