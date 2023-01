Gegründet 1947 Sa. / So., 28. / 29. January 2023, Nr. 24

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Merz-Regierung ante portas! Pierre Deason-Tomory Freitag, 20. Januar Auch der neue Verteidigungsminister verweigert die Lieferung von »­Leopard«-Panzern an die Ukraine. Agnes Zack-Zimmermann (FDP) dreht durch: »Deutschland hat versagt!« SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich keilt zurück: »Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien!« Er meint damit auch Anton Hofreiter von den Grünen, der einen Hungerstreik begonnen hat. Auf einem Misthaufen vor dem Kanzleramt sitzend. Nur mit einem Leopardenfellhöschen bekleidet. Sonntag, 22. Januar In privaten Räumen von US-Präsident Biden sind wieder Geheimdokumente beschlagnahmt worden. »Officer, wo genau haben Sie die Papiere gefunden?« – »In der Garage, Sir.« – »Waren da noch andere Sachen?« – »Mad-Hefte, dänische Pornos und Koffer mit Bargeld.« – »Warum haben Sie das nicht angegeben?« – »Weil, Sir, ich dachte …« – »Was?« – »Comics und Pornohefte hat doch jeder von uns mal gehabt, oder?« Montag...

Artikel-Länge: 3415 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen