Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zurück auf Los »Monopoly«-Hersteller Hasbro streicht 1.000 Arbeitsplätze Bernd Müller Der US-Spielwarenhersteller Hasbro hat einen Kahlschlag bei seiner Belegschaft angekündigt. Knapp 15 Prozent aller Beschäftigten sollen entlassen werden, um dauerhaft Kosten zu senken, kündigte das US-Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) an. Damit würden ab der kommenden Woche etwa 1.000 Arbeitsplätze gestrichen. Begründet wurde die Entscheidung mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft: Wegen der hohen Inflation hielten viele Menschen ihr Geld zusammen und gaben weniger im Einzelhandel aus. Diese Entwicklung hat nicht nur Hasbro, sondern auch seinen Konkurrenten Mattel getroffen. Beide Unternehmen hatten bereits im Oktober ihre Umsatzprognosen gesenkt und angedeutet, dass die hohe Inflation das Weihnachtsgeschäft belasten würde. Aber auch das Ende der Coronapandemie macht sich in dieser Entwicklung bemerkbar. Während der Pandemie erlebt...

