Barrikaden gegen Gewalt

Haiti ist seit dem Mord an Präsident Jovenel Moïse im Jahr 2021 zunehmend durch Unruhen und eine starke Zunahme der Gewalt geprägt. Nachdem sieben Polizisten von einer Bande getötet worden waren, demonstrierten am Donnerstag Hunderte ihrer Kollegen und Zivilisten in der Hauptstadt Port-au-Prince gegen die explodierende Gewalt. Am Mittwoch waren die Beamten in Liancourt im Norden des Landes mutmaßlich von Mitgliedern der dort operierenden Bande Gran Grif, die einen Angriff auf das Hauptquartier der Polizei unternahm, brutal ermordet worden, einige der Opfer richtete man regelrecht hin, berichtete ein Polizeivertreter. Auch bei den Bandenmitgliedern habe es Verluste gegeben.

Die Polizisten und ihre Unterstützer blockierten Straßen in Port-au-Prince und anderen Städten. Sie errichteten Barrikaden aus Reifen, erzwangen die Schließung von Geschäften, Schulen sowie öffentlichen Einrichtungen und forderten die Regierung auf, die Welle der Gewalt im Land zu stopp...