Vernichtende Bilanz

Am Donnerstag zog wie jedes Jahr eine große Militärparade durch den Smog Neu-Delhis, dem Triumphbogen »India Gate« entgegen. Gefeiert wurde der 74. Tag der Republik: Am 26. Januar 1950 trat die indische Verfassung in Kraft, die Zeiten der britischen Fremdherrschaft waren vorbei.

Als Geschenk strahlte die BBC im Umfeld des Feiertags den neuen zweiteiligen Dokumentarfilm »India: The Modi Question« aus. Mit ihm rührte sie an ein Thema, das man auf dem Subkontinent am liebsten unter den Tisch kehrt, nämlich die Frage, wie der gegenwärtige Premierminister Narendra Modi von der Indischen Volkspartei (BJP) an die Macht gelangte und wie er seitdem gemeinsam mit seiner Riege von Hindu-Nationalisten das Land verändert hat. Prompt versuchte Delhi, die Ausstrahlung zu blockieren und die Verbreitung des Films zu verh...