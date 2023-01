Hirten bald ohne Herde

Es bewegt sich was in den deutschen Amtskirchen – und zwar hinaus: Laut einer Mitteilung des nordrhein-westfälischen Justizministeriums ist die Zahl der Kirchenaustritte im bevölkerungsreichsten Bundesland in die Höhe geschnellt. Insgesamt haben demnach exakt 223.509 Gläubige im Jahr 2022 der katholischen und der evangelischen Kirche den Rücken gekehrt, wie die dpa am Donnerstag meldete. Schon 2021 war mit 155.322 Austritten ein Höchststand der Kirchenaustritte an Rhein, Ruhr und Weser erreicht worden, was eine aktuelle Steigerung von immerhin knapp 44 Prozent bedeutet.

Der Langzeitvergleich macht die Dramatik der Entwicklung noch deutlicher: 2011, als das Justizministerium erstmals landesweit Kirchenaustritte in einer Statistik bündelte, waren 57.358 Christen ausgetreten; binnen eines Jahrzehnts hat sich das jährliche Austrittsaufkommen somit mehr als vervierfacht. Wie sich die Austritte nach Konfession aufschlüsseln, lässt sich aus den Zahlen nicht able...