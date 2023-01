Eine Region wird umworben

Die Staaten Lateinamerikas und der Karibik handeln auf der Suche nach Kooperationspartnern nicht unbedingt nach politischen Überzeugungen. Oft entscheiden eher pragmatische Kosten-Nutzen-Rechnungen über die Wahl der Partner, wobei insbesondere wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen. Das zeigte sich auch beim siebten Gipfeltreffen der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) am Dienstag im argentinischen Buenos Aires.

Boliviens Präsident Luis Arce verdeutlichte es in seiner Rede am Dienstag vor den Vertretern der anderen Mitgliedstaaten. Er plädierte dafür, dass die CELAC sich verstärkt in Richtung BRICS orientieren solle, was laut Arce ermöglichen könnte, »unter günstigen Bedingungen an der Weltwirtschaft teilzunehmen und sie zu beeinflussen«. Mit einem solchen Schritt trage man der Tatsache Rechnung, dass sich die Weltwirtschaft »infolge der Verlagerung vom Atlantik zum asiatisch-pazifischen Raum« verändert habe. Zu den...