Pionierinnen auf zwei Rädern

Beim Radfahren gibt es eine deutliche Kluft zwischen den Geschlechtern – auch in Ostafrika. Während beispielsweise in der mittelgroßen kenianischen Hafenstadt Kisumu der Anteil männlicher Fahrradfahrer bei 96 Prozent liegt, nutzen Frauen das Rad nur für ein Prozent aller Fahrten. Das liegt nicht nur an geschlechtlichen Vorurteilen, sondern auch an dem meist noch prekären Zustand der Wege. Aber es gibt Frauen, die daran etwas ändern wollen.

Irgendwann im Jahr 2018 fuhr die Frauenbeauftragte des Bezirks Nairobi, Esther Passaris, mit dem Fahrrad von ihrem Haus im Kitisuru-Viertel zum Parlament. Damit sorgte sie für Schlagzeilen in Kenia. Um ihrer Botschaft Nachdruck zu verleihen, wählte Passaris einen Samstag, um mit ihrem Fahrrad 15 Kilometer auf einer Hauptverkehrsstraße, der Mombasa Road, zu fahren. Seither postet sie immer wieder Bilder von sich, die sie beim Fahrradfahren zeigen. Ein Jahr später twitterte die ugandische Stadtplanerin und Dozentin an der...