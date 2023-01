Safariexperten des Tages: Auswärtiges Amt

Deutsche Behörden – so witzig wie ein Kampfpanzer. Am Dienstag versuchte sich das Auswärtige Amt darin und erlebte eine Art Twitter-Stalingrad. Auf ihrem englischsprachigen Kanal wollte die Berliner Bastion werte­geleiteter Außenpolitik eigentlich über die Dienstreise des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach Südafrika, Eswatini und ­Angola (im Tweet der Einfachheit halber: »Afrika«) spotten. Kann ja nicht angehen, dass da jeder einfach so hinreisen darf. Schließlich war Annalena »Wir führen einen Krieg gegen Russland« Baerbock gerade erst zur Afrikanis...