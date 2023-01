Zum Inhalt dieser Ausgabe | Druck auf Boluarte steigt Peru: Amtsenthebungsverfahren gegen De-facto-Präsidentin. Anwälte wollen in Den Haag klagen Jörg Tiedjen Für die peruanische De-facto-Präsidentin Dina Boluarte wird die Luft dünner. Am Mittwoch (Ortszeit) beantragte eine Gruppe von Kongressabgeordneten, sie wegen »moralischer Unfähigkeit« des Amtes zu entheben, wie der Fernsehsender Telesur am gleichen Tag meldete. Zur Begründung hieß es, dass Peru »aufgrund der miserablen Amtsführung Boluartes und des inkompetenten Einsatzes der Polizei« ausblute. Die Übergangsstaatschefin habe »vor den Augen der Welt gezeigt, dass sie keinerlei menschliches Gespür« habe. Der Amtsenthebungsantrag ist der erste, der im Kongress gegen Boluarte gestellt wird. Er wurde von der Abgeordneten Nieves Limachi von der Partei Perú Democrático eingebracht und hat die Unterstützung weiterer Parlamentarier. Hintergrund sind die landesweiten Proteste, die sich am parlamentarischen Staatsstreich gegen den linken Präsidenten Pedro Castillo Anfang Dezember entzündet hatten. Die Demonstranten fordern den Rücktritt Boluartes, die Auflösung des...

