Russland eindämmen

Geplant war das Projekt bereits 2014, jetzt soll es in die Tat umgesetzt werden. Während des Besuchs der Ministerpräsidentin Italiens, Giorgia Meloni, am Dienstag in Algerien hat der staatliche Energiekonzern Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) fünf Verträge zur weiteren Sicherung der Gasversorgung Italiens geschlossen, darunter die Wiederbelebung des Pipelineprojekts GALSI von Algerien über Sardinien zum italienischen Festland. Damit werde Algerien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur ANSA, Italiens Hauptgaslieferant und potentieller Hauptpartner, die Halbinsel zudem ein Energieknotenpunkt, »ein Tor nach Europa«, was den Einfluss Chinas und Russlands in Afrika eindämmen könne.

Bereits in ihrer Antrittsrede vor drei Monaten hatte Meloni bezüglich der von ihr anvisierten verstärkten Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten von einem »Mattei-Plan« gesprochen. Daran erinnerte auch die Financial Times (FT) am 11. Januar. Benannt ist dieser nach dem ENI-...