Winkel, Ecken und mehr Personal

Kinder, die 2026 eingeschult werden, haben dann einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Dabei ist jede Berliner Grundschule seit der Reform 2006 bereits eine Ganztagsschule, wie der Berliner Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am Donnerstag in Berlin klar machte. Doch die Rahmenbedingungen sind schlecht. Vor der zu wiederholenden Abgeordnetenhauswahl in der Hauptstadt erinnerte die Gewerkschaft die Koalitionsparteien an ihre Versprechen vor der letzten Wahl. Seit 2006 sei lediglich ein quantitativer Ausbau der Ganztagsschulen erfolgt, heißt es in einer Presseerklärung der Gewerkschaft. Die Qualität blieb auf der Strecke. Und ein ernstes Bestreben, hier etwas zu verbessern, sei auch jetzt nicht festzustellen.

Die GEW meint dabei insbesondere den Personalmangel. Derzeit seien trotz eines offiziellen Personalschlüssels von eins zu 22 reale Betreuungsrelationen von einer Lehrerin bzw. einer Erzieherin auf 40 Kinder und mehr keine Sel...