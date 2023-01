Erdogan bleibt zu Hause

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der für diesen Freitag einen Deutschlandbesuch geplant hatte, kommt nicht. Es habe keine Einigung mit dem Büro von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über Uhrzeit und Thema gegeben, hieß es am Dienstag abend aus dem Umfeld von Erdogans Partei AKP. Offensichtlich hatte die Bundesregierung keine Lust auf den selbst eingeladenen »Arbeitsbesuch«, der als Vorwand für einen aggressiven Wahlkampf bei der türkischen Diaspora angesichts der kommenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei dienen sollte. Ein aus linken kurdischen und türkischen Organisationen bestehendes Bündnis hält dennoch an seiner Demonstration fest, die diesen Freitag um 13 Uhr vor dem Kanzleramt beginnen soll. Der Protest werde sich nun unter dem Motto »Schluss mit den Banden- und Spionageorganisationen« gegen di...