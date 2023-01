»Botschaftsdrama« in acht Folgen

In der Reihe »Kriminalarchiv« des öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehens SVT nimmt sich Kriminalexperte Lasse Lampers in acht Folgen des »Botschaftsdramas« von Stockholm 1975 an. Gemeint ist damit die Besetzung der deutschen Botschaft durch das »Kommando Holger Meins« der »Roten Armee Fraktion«.

Zu Mittag des 24. April 1975 verschafften sich sechs RAF-Mitglieder unter dem Vorwand konsularischer Anliegen Zugang zum dreistöckigen Botschaftsgebäude, wo sie sich mit zwölf Angestellten als Geiseln im obersten Stockwerk verschanzten. Das Kommando forderte die Freilassung 26 politischer Gefangener in der BRD. Würden die Forderungen nicht erfüllt, drohte man mit der Erschießung der Geiseln, im Falle einer Stürmung des dritten Stockes durch Sicherheitskräfte mit der Sprengung des Gebäudes. Als sich die schwedische Polizei trotz Aufforderung nicht aus dem Botschaftsgebäude zurückzog, erschoss das Kommando um 14 Uhr Militärattaché Andreas von Mirbach.

Nachde...