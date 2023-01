Malcolm mittendrin

Der Fitness-Guru

Die Welt ist so eingerichtet, dass ihre Bevölkerung dazu verurteilt ist, Entscheidungen zu fällen. Hal (Bryan Cranston) blockiert das bis zur völligen Erstarrung. Sportmuffel und Couchkartoffel Craig (David Anthony Higgins) dagegen will sich lockermachen, denn er entscheidet sich dafür, seinen Fitness-Junkie-Vater zu verdreschen. Über Stagnation und Aufbruch. USA 2005.

Comedy Central, 17.55 Uhr

Die Nordreportage

Viel Holz für die Müllwerker – der Weihnachtsbaum muss weg

Er hat das Schlimmste hinter sich: Stundenlang durfte er dabei zugucken, wie die Schwiegereltern den Stollen von Birte und ihrem Johannes lobten, der aber viel zu viele Rosinen hatte. Er sah Kinder unbeobachtet am Cognac nippen und Hasenbraten erbrechen – die Hälfte landete in seinem Geäst. Er spürte, wie es am dritten Weihnachtsfeiertag niemanden mehr interessierte, ...