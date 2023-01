Teilchenphysik in der Warteschleife

Ein Streit um die Nennung russischer Institute bei wissenschaftlichen Studien sorgt in der Teilchenphysik für einen einzigartigen Publikationsstau. Tausende Physikerinnen und Physiker, die an Experimenten beim Teilchenbeschleuniger »Large Hadron Collider« (LHC) der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf beteiligt waren, sehen die Ergebnisse ihrer Arbeiten seit Monaten nicht in Fachjournalen veröffentlicht, wie CERN-Forschungsdirektor Joachim Mnich der dpa sagte. Es gehe inzwischen um rund 200 Studien, die Hälfte davon bereits von unabhängigen Gutachtern beurteilt (»peer-reviewed«) und theoretisch zur Publikation freigegeben.

Fachjournale bestehen darauf, dass Autoren eindeutig identifiziert werden. Das passiert in der Regel über die Nennung ihrer Institute. Einige CER...