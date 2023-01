»Ein neokoloniales Projekt«

Durch den Ukraine-Krieg gerät die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts – die Bewältigung der Klimakrise – zunehmend in den Hintergrund. Jüngstes Beispiel: Am Dienstag abend hat Ugandas Präsident Yoweri Museveni den Startschuss für die ersten Ölbohrungen des Landes gegeben und gleichzeitig den Bau der East African Crude Oil Pipeline (EACOP) genehmigt. Reaktionen darauf gab es in der BRD bisher kaum, zu groß war wohl die Euphorie über Panzerlieferungen bei den vermeintlichen Klimaaktivisten im Umfeld der Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Zweifellos bedeuten Musevenis Ankündigungen – auch wenn von deutschen Medien praktisch nicht aufgegriffen – erhebliche Rückschritte im Kampf gegen die Erderwärmung, denn das Vorhaben ist eine der klimaschädlichsten Unternehmungen weltweit. Die EACOP soll mit einer Gesamtlänge von 1.443 Kilometern die längste beheizte Ölpipeline der Welt werden. Mit ihr soll Öl von Feldern in der Nähe des Albe...