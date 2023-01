Diversity-Stratege des Tages: Carsten Schneider

Die Bundesregierung hat am Mittwoch ein Konzept verabschiedet, mit dem Ostdeutsche in die Chefetagen der Behörden gebracht werden sollen. Es gibt dort kaum welche, steht im Konzeptpapier des Ostbeauftragten der Regierung, Carsten Schneider (SPD). Zum Beispiel wurden von 184 Abteilungsleitern der obersten Behörden – Ministerien, Kanzleramt, Bundespräsidialamt etc. – nur fünf in Ostdeutschland geboren (und sieben »im Ausland«). Bei den Behördenleitern kommen die Ossis auf einen Anteil von 2,7 Prozent, bei den Vorsitzenden Richtern sind es 2,2 Prozent. Dabei ist etwa jeder fünfte Bundesbürger aus dem Osten.

»Die öffentliche Sichtba...