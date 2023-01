Zum Inhalt dieser Ausgabe | Der Ton wird sanfter Geheime Dokumente auch bei ehemaligem US-Vize Pence gefunden. Politischer Streit entschärft sich Felix Bartels Nichts macht die Leute misstrauischer als ein Politiker mit weißer Weste. Vielleicht deswegen holen sich zur Stunde die möglichen Kandidaten für die US-Präsidentschaft brav ihre Flecken ab: erst Donald Trump, dann Joseph Biden und nun Michael Pence, bei dem ebenfalls als geheim eingestufte Regierungsdokumente aus seiner Amtszeit im Weißen Haus (2017–2021) gefunden wurden. Kollateraler Effekt des Ganzen: Da die beiden großen Parteien somit angreifbar geworden sind, fährt man die Lautstärke allgemein etwas runter. Pack verträgt sich nicht, Pack schlägt sich nicht. Fundort war die im Bundesstaat Indiana gelegene private Villa des ehemaligen Vizepräsidenten Pence, wie zahlreiche US-Medien am Dienstag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten. Dabei soll es sich dem TV-Sender CNN zufolge um ein gutes Dutzend Schriftstücke handeln. Anwälte des Politikers hatten sie gefunden und sogleich der Bundespolizei übergeben. Der Fall wird in der US-amerikanischen Öffentlich...

Artikel-Länge: 4018 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen