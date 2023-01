Ohne soziale Standards

Sie sind Mangelware schlechthin: Wohnungen. Zuvorderst bezahlbare in Ballungsräumen. Und eine Trendumkehr scheint nicht in Sicht. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) steht deshalb unter Zugzwang. Zumal das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) wohnungspolitische Kompetenzen zum Jahresbeginn an die Kabinettskollegin Geywitz übertragen hat. Die Neubauförderung etwa. Am Mittwoch präsentierte Geywitz ein neues Förderkonzept, das bereits im vergangenen Jahr angekündigt worden war. Zuvor hatte Habecks Ministerium nach einer Antragsflut von Wohnungsunternehmen und Häuslebauern Zuschüsse der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gestoppt. Förderrichtlinien sollten überarbeitet werden. Dies ist nun geschehen.

Der Kernpunkt des Förderprogramms »Klimafreundlicher Neubau«: Bauherren können ab März dieses Jahres wieder Anträge auf Neubauförderung bei der KfW stellen. Das gesamte Finanzvolumen liegt jährlich bei 750 Mil...