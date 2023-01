Zum Inhalt dieser Ausgabe | Lückenhaft, widersprüchlich, schief OLG Köln kassiert Freispruch für AfD-Politiker. Angriff mit Pkw auf Demonstranten war keine Notwehr Bernhard Krebs, Köln Im Prozess gegen den AfD-Politiker Felix Alexander Cassel heißt es: Alles auf Anfang. Am Dienstag hat das Kölner Oberlandesgericht (OLG) einen Freispruch kassiert, der im März vergangenen Jahres für den derzeitigen Vorsitzenden der »Jungen Alternative« ergangen war. Cassel wird sich somit erneut einem Prozess vor dem Landgericht stellen müssen. Die Anklage gegen den 26jährigen lautet auf gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Unfallflucht. Am 7. April 2019 hatte der AfD-Politiker – Mitglied der erzreaktionären und pflichtschlagenden Studentenverbindung »Frankonia« in Bonn – mit einem Mietauto einen Demonstranten angefahren, ihn dabei auf die Motorhaube gehoben und mehrere Meter mitgeschleift. Das Opfer konnte sich von der Haube abrollen und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Angriff mit ...

