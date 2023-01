Nur noch Gottvertrauen

Einen wunderschönen guten Morgen! Am 19. Januar hat in Kolumbien die 30. Südamerikameisterschaft der U20-Junioren begonnen, die noch bis zum 12. Februar läuft. Es ist das fünfte Mal, dass der Wettbewerb bei den Cafeteros ausgetragen wird. Ausgekickt werden neben dem Titel insgesamt vier Coupons für die U20-WM, die am 20. Mai zum ersten Mal in Indonesien (wegen der Covid-19-Pandemie um zwei Jahre verschoben) und zum zweiten Mal in Südostasien (nach Malaysia 1997) startet. Diese 23. WM der U20-Junioren wird das erste FIFA-Turnier in der Region sein seit der Futsal-WM 2012 in Thailand. Bei der jetzigen Südamerikameisterschaft werden zudem noch drei Startplätze für die Panamerikanischen Spiele (Titelverteidiger ist Argentinien) ermittelt, die Ende Oktober in Santiago de Chile beginnen. Die letzte Südamerikameisterschaft gewann 2019 in Chile erstmals die Tricolor Ecuadors (vor Argentinien), die dann bei der WM in Polen auch glorreicher Dritter wurde. Wir erinn...