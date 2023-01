Blackout in Pakistan

Am Montag mussten die allermeisten der 220 Millionen Einwohner Pakistans ohne Strom auskommen, und zwar den ganzen Tag über. Es war einer der schlimmsten Blackouts in der Geschichte des Landes. Als »wirtschaftliche Maßnahme« seien die Kraftwerke in der Nacht abgeschaltet worden, erklärte Energieminister Musadik Malik. Beim Wiederhochfahren kam es zu Frequenzschwankungen. Die Versorgung brach ab 7.34 Uhr Ortszeit nach und nach landesweit zusammen. Umgehend wurden Reparaturteams losgeschickt, aber erst nach etwa zwölf Stunden waren die ersten Orte und Stadtviertel wieder am Netz. In vielen Gegenden dauerte die Schadensbehebung bis in die Nacht zum Dienstag.

Im ländlichen Raum sind stundenlange Stromausfälle keine Seltenheit, urbane Zentren wie Karatschi, Islamabad oder Peschawar blieben davon bisher weitgehend verschont. In der Millionenstadt Lahore kollabierte am Montag der morgendliche Berufsverkehr, weil die Metro zum Stillstand kam. Zumindes...