Strategische Partner

Als erste Station einer Reise in den Norden Afrikas hat die italienische Premierministerin Giorgia Meloni von den faschistischen Fratelli d’Italia am Montag und Dienstag Algerien besucht. Gemeinsam mit dem algerischen Staatspräsidenten Abdelmadjid Tebboune erinnerte sie an den Abschluss eines Freundschaftsvertrags im Januar 2003. Zugleich habe Meloni mit ihrem Besuch die »Bedeutung Algeriens für Italien als wesentlicher und bedeutender strategischer Partner unterstreichen wollen«, wie die algerische Nachrichtenagentur APS am Montag hervorhob.

Bei dem Treffen sei ein altes Pipelineprojekt wiederbelebt worden. Demnach soll der im Jahr 2...