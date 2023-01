Sorge wegen schwindender Akzeptanz

Im Sommer 2018 hatte der Bundestag mit den Stimmen der damaligen Regierungsfraktionen SPD und Union entschieden, dass Parteien mehr Geld vom Staat bekommen sollen. Die Obergrenze wurde gleich um 25 Millionen auf 190 Millionen Euro pro Jahr angehoben. Das war damals unter anderem mit gestiegenen Kosten durch die Digitalisierung begründet worden, also etwa mit den Ausgaben für mehr Personal, das sich um Aktivitäten der Parteien in den sozialen Medien bzw. um IT-Sicherheit kümmern müsse. Abgeordnete von FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der Partei Die Linke reichten eine Normenkontrollklage gegen den Bundestagsbeschluss ein. Das Bundesverfassungsgericht hat die Erhöhung nun für verfassungswidrig erklärt und deutlich gemacht, dass es die Erhöhung für geeignet hält, das Vertrauen der Menschen in das politische System zu unterminieren. Damit gilt zunächst wieder die alte gesetzliche Grundlage für die Parteienfinanzierung.

Das Verfassungsgericht störte sich vor all...