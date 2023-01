Polen stellt Panzerantrag

In die festgefahrene Panzerdebatte ist Bewegung gekommen: Die polnische Regierung hat am Dienstag bei der Bundesregierung nun offiziell den Antrag gestellt, 14 ihrer Kampfpanzer vom Typ »Leopard 2A4« aus deutscher Produktion an die Ukraine liefern zu dürfen. Zudem erklärte der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), er erwarte »in Kürze« eine Entscheidung über Panzerlieferungen direkt aus Deutschland.

Die notwendigen Abstimmungen in der Bundesregierung würden mit der gebotenen Dringlichkeit geführt, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu dem polnischen Antrag. Zuständig ist formal das Verteidigungsministerium. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich forderte allerdings, diese Frage im Geheimgremium nam...