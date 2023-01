Strafbare Ausbeutung

Nach der Fleisch- und der Paketbranche hat sich die »Servicestelle gegen Arbeitsausbeutung, Zwangsarbeit und Menschenhandel« beim Verein Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg DGB/VHS nun in einer Branchenanalyse die landwirtschaftliche Saisonarbeit sowie die häusliche Pflege vorgeknöpft. Beispiele belegen, dass es hier oft übel zugeht.

Beide Branchen hätten scheinbar nichts miteinander zu tun, heißt es in der Studie »Zwangsarbeit und Arbeitsausbeutung verhindern«. Doch es gebe eine Menge Gemeinsamkeiten – angefangen bei der Vereinzelung der Beschäftigten, die in osteuropäischen Ländern angeworben würden und zeitlich befristet ihrer Arbeit auf Feldern bzw. in Privathaushalten pflegebedürftiger Menschen nachgingen. Vor allem migrantische Arbeitskräfte, die in diesen beiden Bereichen arbeiten, seien in einer besonders schwachen Position gegenüber extremer Ausbeutung und Zwangsarbeit. Da es ihnen zumeist an Sprach- wie auch Ortskenntnissen fehle und sie keine r...