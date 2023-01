Futurama

Ein Upgrade kommt selten allein

Selbstreflexion ist keine Stärke des Kapitalismus. Dass die Rationalisierung Produktionsverhältnissen dient, die mit allerlei Unfug operieren, das checkt er nicht. Auf die Idee, sich selbst abzuschaffen, kommt er dementsprechend nicht, höchstens optimiert er sich innerhalb seines eigenen Systemrahmens. »Futurama« widerlegt Robert Kurz und Co., denen nach man ja nur einen qualitativen Erkenntnissprung von der Klassenlosigkeit entfernt sei. USA 2012.

Comedy Central, 14.20 Uhr

Zwischen Nobelhotel und Suppengruppe

St. Georg

Wenn in Hamburg ein Ferrari vor einem Bordell parkt, an dessen Ecke sich jemand gegen die Kälte verzweifelt mit einem Schlafsack verteidigt, dann bekommt die Romantik Pippi in die Augen. Dabei sind Luxus und Elend kein arrangiertes Stilleben...