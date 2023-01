Spur der Gewalt

In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy Rossa-Verlag Vincent Bevins Buch »Die Jakarta-Methode«. Bevins zeigt, wie die USA während des Kalten Krieges, ausgehend von den Massenmorden an den indonesischen Kommunisten im Jahr 1965, weltweit mit allen Mitteln gegen kommunistische und fortschrittliche Bewegungen vorgingen. Wir dokumentieren im folgenden das leicht gekürzte Schlusskapitel, in dem Bevins noch einmal einige der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aufsucht, mit denen er bei der Recherche zu dem Buch gesprochen hat. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Wayan Badra, der Hindupriester, lebt noch in der gleichen Straße, in der er aufwuchs, in Seminyak im Südwesten Balis. Doch die Gegend hat sich drastisch verändert. Der Strand, den er früher jeden Morgen auf dem Weg zur Schule in Kuta vierzig Minuten lang hinunterlief, ist nicht mehr menschenleer. Er ist voller Luxusresorts und »Beach Clubs«, einem auf der Insel we...