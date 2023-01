Ausputzer des Tages: Rudi Völler

Wenn du mal nicht weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und weiter wusste man beim Deutschen Fußballbund nach dem adorablen Ausscheiden in der WM-Vorrunde nun wirklich nicht. Nur eins war klar: Es mussten Köpfe rollen. Da man aber Trainer Hansi »Stahlhelm« Flick erst vor eineinhalb Jahren unter großem Tamtam eingekauft hatte, war Manager Oliver Bierhoff dran. Die große Geste lässt man sich in Frankfurt am Main einiges kosten, angeblich so viel, dass man nun keine Ablöse für einen geeigneten Nachfolger zusammenkratzen kann, weil der Fußballzirkus so wenig abwirft.

Ein kniffliger Job für die fünfköpf...