Zombieregierung bleibt am Drücker

Die Volksabstimmung ist gescheitert: 97,5 Prozent derjenigen, die ihre Stimme am Sonnabend abgaben, wollten die Verfassungsänderung, um vorgezogene Parlamentswahlen möglich zu machen. Aber: Nur 27,25 Prozent der Wahlberechtigten – in etwa 1,2 Millionen Menschen – nahmen an der Abstimmung teil, 50 Prozent wären nötig gewesen.

Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten erlaubt die slowakische Verfassung keine Neuwahlen für den Fall, dass eine Regierungskoalition auseinanderbricht. Diese Regelung wurde 2021 vom Verfassungsgericht bestätigt. Zugleich empfahl das Gericht aber, die Verfassung diesbezüglich zu ändern – wahrscheinlich, um eine Situation zu verhindern, wie sie sich spätestens seit Dezember in dem Land eingestellt hat.

Damals war die rechte Regierung unter Ministerpräsident Eduard Heger nach monatelanger Krise durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. Initiiert hatte die Abstimmung der frühere Koalitionspartner, die neoliberale Partei Freiheit und Solida...