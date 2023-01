Im Sanktionsrausch

Der Iran drohe der EU damit, Öltransporte durch die Straße von Hormus zu blockieren, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Das berichteten deutsche Medien am Sonntag, bis in den genauen Wortlaut übereinstimmend. Grundlage des Gleichklangs war eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa. Die Drohung soll Teil der iranischen Reaktionen auf eine Resolution des EU-Parlaments sein, die am Donnerstag fast einstimmig beschlossen wurde. Die Abgeordneten verlangen darin vom EU-Rat als höchstem Gremium der Union und von allen Mitgliedstaaten, das sogenannte Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) auf die Liste der Terrororganisationen zu setzen. »Alle Länder, in denen das IRGC militärische, wirtschaftliche oder informationelle Operationen durchführt«, werden aufgefordert, ihre Beziehungen zum IRGC abzubrechen und eine Zusammenarbeit mit dem Korps zu verbieten. Gemeint sind Syrien, Irak, Libanon und Jemen.

Der Resolution zufolge soll die EU auß...