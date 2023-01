Fußabtreter im Wissenschaftsbetrieb

Die miserablen Lohn- und Arbeitsbedingungen des sogenannten akademischen Mittelbaus sind heute keine Unbekannte mehr. Aber es gibt an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen noch eine tiefere Stufe in der Nahrungskette: studentische Beschäftigte. Ihnen wird noch übler mitgespielt, aber die Öffentlichkeit nimmt bisher keine Notiz davon. Mit einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeit und Wirtschaft (IAW) an der Universität Bremen könnte sich das ändern. Die Befunde sind beschämend: Die Betroffenen werden überwiegend lausig bezahlt, hangeln sich von einem Arbeitsvertrag zum nächsten; viele nehmen ihren Urlaubsanspruch nicht wahr, leisten Überstunden oder arbeiten Krankheitstage nach. Und all dies geschieht in einem Umfeld, das sie von Mitbestimmungsmöglichkeiten ausschließt und »in dem grundlegende Arbeitsrechtsverstöße die Regel sind statt die Ausnahme«.

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht eine Umfrage unter 11.000 student...