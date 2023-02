Vorerst unentscheidbar

Der vorliegende Aufsatz basiert auf einem Vortrag, den der Autor auf der vergangenen Peter-Hacks-Tagung am 5. November 2022 in Berlin gehalten hat. (jW)

»In dem Berlinischen Archiv der Zeit und ihres Geschmacks, und zwar im Märzstücke dieses Jahres, findet sich ein Aufsatz ›Über Prosa und Beredsamkeit der Deutschen‹, den die Herausgeber, wie sie selbst bekennen, nicht ohne Bedenken einrückten. Wir, unsrerseits, tadeln sie nicht, dass sie dieses unreife Produkt aufnahmen: Denn wenn ein Archiv Zeugnisse von der Art eines Zeitalters aufbehalten soll, so ist es zugleich seine Pflicht, auch dessen Unarten zu verewigen.«

Wer da so poltert, ist Goethe. Gegen wen er poltert: einer, dessen Name ohne diese Polterei längst vergessen wäre.¹ Es geht um Maßstäbe offensichtlich. Und darum, was bleibt. Es geht um Klassik. Oder genauer, wann ein klassischer Nationalautor entsteht.

Materialistischer Zugriff

Goethe hat diese Frage nicht, sie hat sich vielmehr ihm g...