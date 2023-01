Keine Blaupause

Kaum etwas wurde unter Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in den vergangenen Jahren so intensiv diskutiert wie das Thema »Organizing«. Und Organizing wird auch breit praktiziert. Entsprechende Konzepte kamen in der einen oder anderen Form unter anderem bei IG Metall und Verdi zur Anwendung. Zum Beispiel bei den erfolgreichen Streiks der Berliner Krankenhausbewegung 2021. Dabei fällt immer ein Name: Jane McAlevey.

Die US-amerikanische Gewerkschafterin und Organizerin ist unter linken Gewerkschaftern in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Bezugsperson geworden. Zwei ihrer Bücher wurden von der Rosa-Luxemburg-Stiftung im VSA-Verlag veröffentlicht. Auch in der jungen Welt fanden McAleveys Konzepte bisher eine durchgängig positive Rezeption. Dieser Text setzt sich kritisch mit McAleveys Positionen auseinander und bezieht sich dabei vor allem auf die jüngste deutschsprachige Buchveröffentlichung »Macht. Gemeinsame Sache«.

Das Bu...