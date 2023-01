Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ohne Vergnügungssteuer »Nichts« nichtet das Nichts: Das neue Album der Aachener Post-Hardcore-Band Fjørt Rouven Ahl Gleich einmal vorweg: Es macht wenig Spaß, sich das neue Album »Nichts« der deutschen Post-Hardcore-Band Fjørt anzuhören. Das soll aber nicht bedeuten, dass »Nichts« nicht gut ist. Klingt vielleicht komisch, ist aber so. Dass »Nichts« nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist, liegt daran, dass die 13 Songs angesichts der Kloschüsseligkeit der aktuellen Weltlage eine überaus bedrückende Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit kreieren. Besondere Bauchschmerzen bereitet das Stück »Kolt« mit seiner gnadenlosen Selbstanklage die Untätigkeit betreffend, obwohl doch überall die Kacke am Dampfen ist. »Kann zwar texten / kann zwar schreien / doch mein Beitrag ist blamabel / von der Bühne kann ich niemandem den Magen voller machen«, bellt der Sänger und Bassist David Frings per Sprechgesang heraus – und lässt gar noch ein deutliches – tatsächlich unbezweifelbar selbstanklagendes – »Fick dich, David!« folgen. Rums! Das muss man erst einmal sacken lassen. Abrechnu...

