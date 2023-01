Zum Inhalt dieser Ausgabe | Musk till dawn Was machen Geisteswissenschaftler auf Twitter? Eine Betriebsblindenschrift Dirk Braunstein Ein promovierter Philosoph schreibt via Twitter: »Leute, die sich ernsthaft darüber empören, dass andere nicht so reagieren, wie sie es erwarten, weil sie ihre eigene Sichtweise mit der herrschenden Moral identifizieren, haben sich noch nie ernsthaft mit Philosophie auseinandergesetzt.« Nun ließe sich zwar einwenden, es sei nicht Aufgabe eines promovierten Philosophen, andern »Leuten« vorzuwerfen, sie hätten sich nicht »mit Philosophie auseinandergesetzt«; auch, dass Philosophie eben nicht stets gleich Philosophie sei; sowie, dass eine »Auseinandersetzung« mit »Philosophie« alles und nichts bedeute, zumal letzteres; schließlich, dass bereits das erste »ernsthaft« zuviel sei, das zwote endlich nur noch gar eitles Distinktionsbedürfnis eines markiere, der sehr ernsthaft stolz darauf ist, von einer Universität eine Doktorurkunde überreicht bekommen zu haben. – Sehr brav! Womit, immerhin, der Antwort auf die Frage, weshalb eigentlich praktisch alle Forschungs...

Artikel-Länge: 4340 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen