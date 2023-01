Sag zum Dollar leise Servus

Saudi-Arabien, größter Erdölexporteur der Welt, ist offen für Diskussionen, Handelsvereinbarungen auch in anderen Währungen als dem immer noch dominierenden US-Dollar abzuschließen. Diese weder sensationelle noch konkrete Mitteilung machte der Finanzminister des Königreichs, Mohammad Aldschadaan, am vergangenen Dienstag während des Gipfeltreffens in Davos gegenüber dem Nachrichtennetzwerk Bloomberg. Als denkbare Optionen neben dem Dollar nannte der Minister zwar nur den Euro und den Saudischen Riyal, aber allgemein wurden seine auffallend unbestimmten Aussagen vor allem auf den chinesischen Yuan bezogen.

Das Thema taucht in offiziellen Äußerungen aus Riad schon seit Monaten immer wieder auf. Als der Präsident der Volksrepublik, Xi Jinping, im Dezember Saudi-Arabien besuchte, unterschrieb er nicht nur eine gemeinsame Absichtserklärung, die bilaterale Zusammenarbeit auf dem Erdölsektor weiterzuentwickeln, sondern bekräftigte auch das bekannte Interesse C...