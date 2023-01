Knappe Luft für Rabat

Es ging hoch her auf der 16. Konferenz des Frente Polisario. Die Westsahara-Befreiungsfront hatte für den 13. bis 17. Januar ins Flüchtlingslager Dajla beim algerischen Tindouf eingeladen. 2.200 Delegierte sowie mehrere hundert Besucher aus aller Welt waren gekommen, wie die spanische Agentur Efe meldete. Zweimal musste das Treffen verlängert werden, zuletzt bis Sonntag. Es war das erste seit der Coronakrise – und der Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen Marokko, nachdem das nordafrikanische Königreich am 13. November 2020 einen fast drei Jahrzehnte währenden Waffenstillstand gebrochen hatte. Um so wichtiger der Parteitag. Der Onlinedienst Por un Sahara libre hatte in einem Vorabbericht einen Kongress angekündigt, »der das Geschehen auf dem internationalen Schachbrett bestimmen wird«.

Unter den Teilnehmern stand außer Frage, dass der Krieg fortgeführt wird, wie die algerische Tageszeitung El Watan festhielt. Im Oktober hatte der UN-Sicherheitsrat verl...