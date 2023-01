Zum Inhalt dieser Ausgabe | Rachefeldzug beenden USA: Insiderin der Bundespolizei fordert Freilassung des Indigenenaktivisten Leonard Peltier Jürgen Heiser Nur durch »Rachsucht und unangebrachten Korpsgeist« in der US-Bundespolizei FBI werde die Freilassung des indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier bis heute verhindert. Das erklärte jüngst eine ehemalige hochrangige Spezialagentin des FBI zum Fall des seit fast fünf Jahrzehnten inhaftierten 78jährigen Bürgerrechtlers und Aktivisten des American Indian Movement (AIM). Coleen Rowley ist die erste Insiderin dieser Behörde, die sich der weltweit erhobenen Forderung anschloss, Peltier zu begnadigen. Die 2004 pensionierte Rowley war 24 Jahre Spezialagentin des FBI, davon 14 Jahre lang Rechtsberaterin im »Field Office« Minneapolis, einer der Hauptabteilungen des FBI. Dort war sie auch zuständig für das sogenannte Indianerland in North und South Dakota und arbeitete eng mit Staatsanwälten und Polizisten zusammen, die direkt in Peltiers Fall verwickelt waren. In einem vergangenen Dezember von ihr an US-Präsident Joseph Biden gerichteten Bittschreiben erklä...

