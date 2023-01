Auf dem Rücken von trans Menschen

London hat am Mittwoch ein progressives Gesetz Schottlands zum Geschlechtseintrag blockiert und dadurch einen neuen Streit mit Edinburgh ausgelöst. Der wird auf dem Rücken von trans Personen ausgetragen. Für London könnte sich der Schritt als Pyrrhussieg herausstellen, denn der direkte Eingriff in schottische Gesetzgebung ist Wasser auf die Mühlen der Unabhängigkeitsbefürworter. Und auch in Nordirland wird nun offen ein neues Gesetz zum Geschlechtseintrag diskutiert.

Am 22. Dezember hatte das schottische Parlament für ein neues Gender Recognition Law (Geschlechtsanerkennungsgesetz) gestimmt. Dadurch soll Personen ab 16 Jahren die Möglichkeit gegeben werden, ihr Geschlecht zu ändern und dafür ein Gender Recognition Certificate (Geschlechtsanerkennungszertifikat) zu erhalten. Zudem wäre keine medizinische Diagnose mehr nötig, um zu belegen, dass sich die Person nicht mit dem Geschlecht identifiziert, das bei der Geburt zugewiesen wurde. Kurz: Für trans Pers...